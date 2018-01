Geno estalla en Twitter al volver a recordar su vuelta en su actuación de Eurovisión

Esta semana uno de los temas más comentados en redes sociales ha sido la valoración que hizo Mónica Naranjo a Aitana en la última gala de Operación Triunfo. La ya célebre frase resumida en Twitter como "Yo a tu edad me fui a México con una mano atrás y otra alante y no lloré, Aitana, no lloré" ha dado mucho juego utilizando la coletilla en miles de situaciones.

Una de ellas, fue la del usuario @MundoBazinga, que hacía alusión a la coreografía de Geno en Eurovisión, como corista de Rosa López en 2002.

Pero parece que a Geno la bromita ya no le hace ninguna gracia y le ha contestado al usuario bastante enfadada:

Que pesados sois!!! Hasta el mismísimo coño 16 años después con la vuelta al revés queréis analizar el vídeo!! Y ver cuál fue el error!! Me estáis sacando de mis casillas!!! — Geno (@OficialGeno) 11 de enero de 2018

____________

Y para que veas cuál fue exactamente el error de Geno en el 'Europe's Living a Celebration' aquí tienes el vídeo de la actuación y puedes ver el momento en el segundo 52: