Gwyneth Paltrow te invita a probar su nuevo producto de belleza: un enema de café

Hace ya un tiempo que Gwyneth Paltrow intenta ser una especie de gurú de la vida healthy y de métodos alternativos y naturales para el bienestar a través de su revista y empresa Goop.

Técnicas que no han estado exentas de polémica, como cuando explicó los "beneficios" de introducir vapor en la vagina para limpiar el útero; o los huevos de jade para reforzar las paredes de la misma y tener mejores orgasmos; ambas recomendaciones desaconsejadas por los médicos.

Ahora la actriz lanza un nuevo producto en su firma que también ha puesto el grito en el cielo de los profesionales de la medicina: lavativas de café al "módico" precio de 113 euros. Si bien dice el dicho eso de "café y cigarro, muñeco de barro", ¿por qué ingerirlo si se puede agilizar el proceso introduciéndolo directamente por detrás?

Pues dicho y hecho. Tal como vemos en la imagen promocional del enema bautizado como Implant O-Rama, en su descripción además de prometer limpiar el colón "alivia la depresión, la confusión, la tensión nerviosa, los síntomas de alergia y alivio del dolor servero", vamos, ¡no necesitamos nada más! Pero como la polémica no es nada nuevo para este tipo de productos, también puntualizan que "no es un sustituto del consejo médico profesional".

Aún así, la comunidad médica asegura que los enemas de café no tienen ninguna ventaja frente a los enemas y laxantes convencionales, siendo una práctica invasiva y no recomendada con asiduidad. Además, aseguran que las paredes del colon no absorben el café de manera adecuada y esto puede derivar en algunos pacientes a graves complicaciones como insuficiencia cardíaca, infecciones y desequilibrio de los electrolitos que pueden derivar incluso en cáncer.