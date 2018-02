Iggy Azalea reaparece en un anuncio de la Super Bowl tras estrenar ‘Savior’

Durante el intermedio de la Super Bowl , pudimos ver Iggy Azalea luciendo su melena rosa en uno de los anuncios -para la marca de auriculares Monster Products- , en el que aparece cantando y del que podemos ver la versión extendida de 2:30 minutos. Desde que estrenara su nuevo tema junto a Quavo , que lleva por título ‘ Savior ’ y que está incluido en su próximo álbum Surviving The Summer , teníamos muchas ganas de volver a ver a la australiana.

En el spot, del que podemos ver la versión extendida de 2:30 minutos, vemos a Iggy Azalea que ha dejado el rubio de lado para decantarse por una melena rosa, mientras rapea en el metro y luego, al salir de su espectáculo, prueba los auriculares. Los fans de la artista enloquecieron con este anuncio en el que la cantante parece sacada de un sueño.

Recordemos que hace solo unos días, la cantante estrenaba nuevo tema junto a Quavo, ‘Savior’, que forma parte de su nuevo disco Surviving The Summer, y del que confiesa que lo escribió en un momento delicado de su vida: “Había tenido una gran ruptura y mi carrera no iba bien. No sabía cómo volver a unir mi vida, o cómo era mi vida con todos esos cambios, y cómo volver a poner en práctica mi rutina y cómo recuperar mi felicidad y sentirme normal. Así que ese era el espacio en el que estaba cuando escribí esta canción”, comentó en una entrevista a iHeart Radio.

Iggy Azalea ft. Quavo. ‘Savior':