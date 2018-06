India Martínez descubre un busto del siglo II mientras paseaba por el campo

El paseo de India Martínez por una zona de Dos Hermanas (Sevilla) ha sido inolvidable y ha hecho historia.

La cantante ha explicado en sus redes sociales que una piedra le llamó la atención y que al cogerla se dio cuenta de que era "una cabeza (busto) de otra época".

"¿Qué haríais si mientras corréis por el campo, os llama la atención una piedra extraña, comienzas a excavar y descubres que es una cabeza (busto) de otra época?" así empieza su publicación junto con una imagen del busto, que tras hallarlo, informó a los especialistas.

En su siguiente publicación, India Martínez explica que "El hallazgo ya fue entregado a las autoridades y lo están analizando. Parece ser una Isis Egipcia del siglo II que posiblemente trajeran los romanos, de un mármol de gran calidad. Parece ser también una mujer sacerdotisa de bastante relevancia ya que tiene cuerpo y no es solamente una escultura de la cabeza. El busto no ha sufrido daño alguno y ya hemos informado del punto exacto solamente a los expertos.". Y muestra su emoción al "haber rescatado parte de nuestra historia y haberla sentido en nuestras manos. Siempre hay que colaborar con nuestro Patrimonio y que nuestra historia no se pierda.".