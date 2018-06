Jada Pinkett, mujer de Will Smith, a su hija: “A tu edad yo solita me daba orgasmos múltiples”

La actriz Jada Pinkett Smith , esposa del también actor Will Smith , tuvo una conversación muy necesaria con su hija Willow , de 17 años, en su programa de Facebook, Red Talk Table . "Como mujeres, nos han enseñado que nosotras no tenemos por qué disfrutar del sexo" , comenzaba diciéndole a la joven.

Pinkett Smith no tiene tapujos a la hora de hablar de sexo, como ya nos demostró al contarnos que practicaba "el truco del pomelo" con su marido Will Smith para mejorar el sexo oral. Pero es que además, tiene mucho que contar y, sobre todo, que decirle a su hija menor en un momento crucial para su sexualidad: "Como mujeres, nos han enseñado que no tenemos por qué disfrutar del sexo, que no es para nosotras, que es algo de hombres, que el placer es para ellos. Sinceramente, creo que ese es el motivo por el que muchas mujeres que conozco nunca han tenido un orgasmo", comentaba en el programa.

A la mesa también la abuela de Willow y la mejor amiga de la joven. Tres generaciones hablando de algo básico para la salud mental de las adolescente, un contacto con los tabúes que rondan al sexo y al placer.

"Creo que a tu edad empecé a provocarme orgasmos múltiples. Múltiples, sí", afirmaba Pinkett Smith, que añadió mientras las jóvenes se reían: "Llegó un momento en el que estaba muy metida en el tema porque era una época de exploración y de abstinencia de los hombres. Creo que llegó a convertirse en una adicción. Un día me dije: 'Ya vale, vas a cinco orgasmos diarios".

La actriz habló también de cómo descubrió ella el mundo del sexo y del placer autoproporcionado: "Mi abuela me explicó en qué consistía darse placer porque quería que supiera que el sale de uno mismo", y añadió: "No quería que cayera en manos de un hombre que me hiciera pensar que el placer venía de él. Me lo enseñó cuando tenía 9 años, ¡nueve años!".

Además, la actriz busca normalizar las conversaciones de este tipo entre madres e hijas por la importancia que tiene conocerse bien a uno mismo en el desarrollo personal como adulto: "Creo que a la gente le sigue costando hablar de sexo, especialmente a las mujeres. Y no quería que Willow tuviera ningún tipo de vergüenza".