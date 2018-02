Jennifer Lawrence responde a las críticas sobre su vestido: “Si quiero pasar frío, es mi decisión"

Jennfier Lawrence acudió a la presentación en Londres de su nueva película Gorrión Rojo, acompañada del resto de protagonistas: Francis Lawrence, Matthias Schoenaerts, Joel Edgerton y Jeremy Irons.

El hecho de que todos ellos apareciesen con varias capas de ropa y con abrigo debido a las bajas temperaturas de la capital británica y que ella posara junto a ellos con un vestido Versace negro de tirantes con un pronunciado escote, ha sido motivo de críticas al sexismo en la industria del cine.

Pero en esta ocasión la actriz ha querido defenderse de las críticas asegurando que fue decisión suya llevar ese vestido sin abrigo: "Esto no solo es ridículo, estoy completamente ofendida. Ese vestido de Versace es fabuloso. ¿Creéis que lo voy a cubrir con un abrigo y una bufanda?".

Esta es la respuesta a comentarios de otras mujeres como el de la escritora Helen Lewis que reaccionaba de esta manera en Twitter: "Esta es una imagen tan silenciosamente deprimente (y reveladora). Sobre todo porque hoy he salido a la calle y me he congelado"

Jennfier Lawrence ha escrito un extenso mensaje en su página de Facebook en el que además añade que tan solo estuvo en el exterior 5 minutos mientras se hacía las fotos: "Me hubiera parado en la nieve por ese vestido porque me encanta la moda y esa fue mi elección. Esto es sexista, esto es ridículo y no es feminismo. Exagerar sobre todo lo que alguien dice o hace, crear controversia sobre cosas tontas e inocuas como lo que decido vestir o no, no nos está moviendo hacia adelante. Está creando distracciones tontas de problemas reales para mantener bloqueada la gente. Todo lo que visto es mi elección. Y si quieropasar frío, ¡esa es mi decisión también!"