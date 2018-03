Jennifer Lopez explica que un director le pidió que le enseñase los pechos

Jennifer Lopez es una de las protagonistas del nuevo número de Harper's Bazaar, para el que ha realizado una espectacular sesión de fotos sobre las alturas.

En la extensa entrevista, la diva del Bronx habla del acoso sexual que existe en la industria del cine y el esfuerzo que están haciendo actrices y actores para que termine a través de los movimientos #MeToo y #TimesUp.

Pero la realidad es que Jennifer Lopez también ha vivido el acoso sexual en primera persona: "No he sido acosada de la misma forma en la que algunas mujeres lo han sido. ¿Pero un director me ha dicho alguna vez que me quitase la camiseta y le enseñase los pechos? Sí, me ha pasado", ha explicado.

La artista confiesa que esto ocurrió en sus primeras audiciones y que no supo reaccionar "Cuando le contesté, estaba aterrada. Recuerdo que el corazón se me salía del pecho y pensaba '¿Qué hago? ¡Este hombre me está dando trabajo!'", pero sabía que no debía hacerlo: "La chica del Bronx que llevo dentro dijo 'no, no voy a hacer eso''.

Desde que salieron a la luz los primeros casos de abuso sexual de directores y actores hacia actrices, JLo ha apoyado a sus compañeras en numerosas ocasiones, como cuando acudió a los Globos de Oro vestida de negro, color escogido para protestar contra estos abusos.