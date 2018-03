Jennifer Lopez se da un sensual paseo por las alturas para Harper's BAZAAR

Desde que anunciaron su relación hace casi un año, nunca habíamos escuchado a Jennifer López hablar tan abiertamente de su relación con Alex Rodríguez.

En una entrevista para la revista 'Harper's Bazaar', J.Lo ha hablado sobre el momentazo que nos regaló hace unas semanas en su concierto previo a la Super Bowl. La artista dedicó su nuevo single 'Us' a su pareja: "Hoy cumplimos un año juntos. No me quiero poner cursi ni nada, pero baby esta canción es para ti. Te amo", dijo bajo la atenta mirada de todos los presentes.

Un tema que tiene frases tan románticas como "Estoy aquí. No me despiertes si estoy soñando. ¿Podrías ser tú sin lugar a dudas?", y que la propia Jennifer López ha reconocido en dicha entrevista que le recuerda a Alex: "Me tocaron unas 20 canciones diferentes, y cuando escuché esta, pensé: '¡Esto es relevante!' Alex y yo apenas nos conocíamos. Y yo estaba como, 'Oh, Dios mío, ¿podría ser esto? ¿Podríamos ser nosotros'".

Las palabras de Jennifer López en su concierto en Minneapolis no ayudaron precisamente a sofocar los rumores matrimonio que habían surgido alrededor de la pareja. Pero lo cierto es que J.Lo, en su entrevista para 'Harper's Bazaar' tampoco ha cerrado la puerta al matrimonio: "Yo sí creo en el matrimonio", asegura, "Y me encantaría envejecer con alguien en una relación comprometida. Pero no estoy forzando nada ahora mismo. Está bien, es saludable; nos comunicamos bien Comprendemos las vidas de los demás de una manera que la mayoría de las demás personas no. Ambos entramos en el ojo público cuando teníamos poco más de 20 años y lo superamos desde el principio. Y eso afecta todas las dinámicas en su vida, desde su familia hasta su trabajo y sus relaciones. Tenemos un maquillaje similar ".

La artista no solo ha hablado sobre su feliz vida personal, sino que también ha hecho referencia a su vida profesional como cantante y como actriz. Al parecer, Jennifer López está atravesando uno de los momentos más felices de su vida en todos los ámbitos: "Cuando era más joven, pasaba mucho tiempo medio contenta y mitad no contenta", explica, "ahora sé quién soy y qué es lo que quiero. También sé mis puntos fuertes y débiles. Me llevó mucho tiempo llegar a un punto en el que pudiera decir algo bueno acerca de mí mismo. Me alegro de poder hacer eso ahora ".

La diva del Bronx también ha posado en una espectacular sesión de fotos en las alturas para esta publicación, y ella misma ha querido compartir el increíble resultado en sus redes sociales.