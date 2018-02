Justin Bieber y Selena Gomez se comen a besos en sus vacaciones en Jamaica

Una de las parejas más perseguidas de la actualidad, en el mundo de la música, es la de Justin Bieber y Selena Gomez. Su romance se ha convertido en todo un culebrón, ya que en esta segunda oportunidad que se han dado, todavía no han aparecido juntos públicamente y oficialmente.

Tras verlos cenar en un restaurante o besándose en la calle, Jelena está de vacaciones en Jamaica, donde han viajado para asistir a la boda del padre del cantante.

Asimismo, sus fans ya han compartido las fotos que se han filtrado en la red, donde podemos ver a la pareja abrazándose y besándose.

Esperemos que próximamente regalen a sus fans una imagen oficial en sus redes sociales.

Selena Gomez and Justin Bieber on a boat in Jamaica [February 20]

📷 @selenagomez y @justinbieber en un bote en Jamaica [Febrero 20]#BadLiar #BestMusicVideo #iHeartAwards pic.twitter.com/DUP3TUfAe5