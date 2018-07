Justin Timberlake cancela su concierto en Opium Barcelona

El cantante Justin Timberlake ha cancelado su concierto en la sala Opium de Barcelona el 12 de julio, según ha informado la empresa en un comunicado.

El director de Opium Barcelona, Kyke Navarro, anunció el pasado 29 de mayo la actuación de Justin Timberlake e insistió en le había costado mucho contratarlo porque estaba en plena gira de su nuevo disco Man Of The Woods y tenía pocas fechas disponibles. Finalmente Timberlake no actuará en Opium y, de momento, no tiene ningún concierto programado en España.

El cantante de rap French Montana actuará la misma jornada en lugar de Timberlake, cuando el marroquí prevé ofrecer un espectáculo en directo de unos 45 minutos en los que repasará sus grandes éxitos.

Karim Kharbouch, de nombre artístico French Montana, emigró a Estados Unidos con 13 años y debutó en 2007 con una mixtape, aunque su primer álbum vio la luz en 2013 bajo el título 'Excuse My French'.