Kelly Clarkson revela el secreto de su espectacular cambio físico tras perder 17 kilos

Tras sus dos embarazos, la cantante subió drásticamente de peso. Según confirmó la artista de 36 años, tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios porque tiene problemas de tiroides y sufrió “una enfermedad autoinmune”.

Pudimos ver su transformación durante el desarrollo del reality, pero no fue hasta que apareció en la alfombra roja de los Billboard Music Awards 2018 que pudimos darnos cuenta del cambio, y es que ha perdido 17 kilos en apenas cuatro meses.

Pero aunque mucha gente habló de su espectacular cambio físico, la cantante de 'Because of you', no se había pronunciado al respecto hasta ahora, y asegura que lo ha logrado gracias a un libro titulado 'The Plant Paradox'.

Siguendo sus consejos, la cantante de 36 años hizo cambios en sus hábitos alimenticios que hicieron que bajara de peso: “Básicamente se trata de como cocinamos nuestra comida, sin pesticidas y comiendo alimentos orgánicos”, comenta Clarkson, que asegura que ahora “todos mis niveles han regresado a su sitio” y que a no tiene que medicarse. ¡Bravo, Kelly!