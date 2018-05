DJ Khaled enfurece a muchos por sus comentarios machistas sobre el sexo oral

DJ Khaled , uno de los más reputados djs actuales, galardonado en los American Music Awards como mejor canción de hip hop por su tema ' I'm the One ', ha grabado con artistas de la talla de Rihanna , Justin Bieber , Kanye West , John Legend o Pitbull ; pero ahora, unas controvertidas (y arcaicas) declaraciones sobre su vida sexual, han desatado la polémica.

Ahora, unas polémicas declaraciones del DJ de 42 años sobre el sexo oral, han desatado la polémica hasta tal punto que han sido varios los famosos que se han pronunciado en contra de sus aseveraciones. Y el que ‘el bueno’ de Khaled asegura que él se niega a practicarle sexo oral a su esposa Nicole Tuck “simplemente, no puedo”, mientras que ella está obligada a hacérselo porque él es "el rey". No te pierdas las declaraciones, porque no tienen desperdicio…

"Creo que la mujer debe alabar al hombre, al rey... Son diferentes las reglas para los hombres. Hay ciertas cosas que ellas no quieren hacer [en las relaciones sexuales] pero tienen que hacerlas. Pero yo no puedo hacer lo que ella quiere que haga. Simplemente, no puedo", decía Khaled.

Evan Rachel Wood en 'Westworld' / HBO

Las reacciones no han tardado y entre ellas, encontramos las de la actriz protagonista de la exitosa serie de Netflix , Evan Rachel Wood, o el actor conocido como ‘La Roca’, Dwayne Johnson:

“Pues te lo estás perdiendo, tío. Te lo dice alguien que está orgullosa (y disfruta muchísimo) de dar placer a otras mujeres. Deberías madurar ya”, comentaba Evan.

Algunos fans del DJ, defendían (sí, hay gente así) su postura atacando las palabras de Evan, a lo que ella ha constestado: “Nadie debería hacer algo que no quiere hacer, pero si tu negativa está basada en pura propaganda sexista anticuada, tal vez deberías reconsiderar tu postura porque podrías estar perdiéndote algo estupendo”.

A raíz de sus palabras, mucho empezaron a tachar a la actriz de ‘lesbiana’, cuando está harta de proclamar a los cuatro vientos que es ‘bisexual’:

“Qué divertido, todo el mundo está asumiendo que soy gay ahora”.

Dwayne Johnson en 'Fast & Furious 8' / seestrena.com

Por su parte, ‘La Roca’ (‘The Rock’), aseguraba: “Ejem… Como hombre, me enorgullezco de dominar CUALQUIER práctica”. Mmmmh… ¿cualquiera? Maravilloso…

El DJ estadounidense se hizo famoso a finales de los años 90 con la banda de hip hop Terror Squad, formada solo por descendientes de árabes palestinos. Y desde entonces su popularidad, reputación y fortuna, no ha dejado de crecer.

¿Qué opinas de las declaraciones de DJ Khaled? ¿”Diferentes reglas”? ¿Tiene que hacerlo “aunque no quiera”?