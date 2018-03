Kim Kardashian se arrepiente de inyectarse su propia sangre en la cara para rejuvenecer la piel

El tratamiento recibe el nombre de Vampire facial y consiste, básicamente, en extraerle sangre a la persona para después utilizarla a modo de mascarilla facial. Pero además de esto, también se realizan pequeños pinchazos en la cara para inyectar la sangre y así lograr el rejuvenecimiento de la piel.

Cuando Kim lo mostró en Keeping Up with the Kardashians, allá por el año 2013, se hizo muy popular y mucha gente acudía a las clínicas de estética para hacerse este tratamiento. Sin embargo, generó una gran polémica ya que en realidad no hay ninguna demostración científica que confirme que inyectarse sangre en la cara rejuvenezca la piel.

Pues bien, ahora Kim Kardashian ha reconocido en su página web que se arrepiente de haberse hecho este tratamiento ya que asegura que fue "muy doloroso" para ella. Recordemos que en aquella época Kim estaba embarazada y no pudo aplicarse la crema anestésica, por lo que tuvo que soportar el dolor y las molestias de los pinchazos.

No obstante, aunque ella no volvería a hacérselo, sostiene que el Vampire facial "tiene beneficios para la piel".