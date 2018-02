Kim Kardashian nos presenta a su bebé con un colorido look que dice adiós al rubio platino

Así es la preciosa 'Chi', como le llama cariñosamente:

Pero no es lo único que nos ha sorprendido de la empresaria e influencer de 37 años, ya que también ha cambiado recientemente de look, ¡adiós al rubio platino! Y es que ya lo avisamos hace un tiempo: el pelo ópalo iba a petarlo en 2018, y Kim Kardashian ha sido de las primeras en lucirlo. Si empezó el año con un color platino espectacular, ahora ha dado el salto un color todavía más llamativo.

¿Cuántas transformaciones puede sufrir el cabello de Kim Kardashian en solo un año? La celebrity cambia de color muy a menudo: para eventos, cóctails, fiestas de día, estrenos de noche... Por eso, no es ningún secreto que Kim Kardashian y sus hermanas han utilizado pelucas en más de una ocasión para crear looks y estilimos de infarto, de esos que acaparan todas las miradas en un photocall. Aun así, el clan Kardashian no es el único que opta por los postizos: Nicki Minaj, Beyoncé o Rihanna han recurrido a ellas en multitud de ocasiones.

Sin embargo, parece que esta vez Kim Kardashian ha decidido teñirse de verdad. Y el color no puede ser más flower power, muy acorde con el 'pelo ópalo', la última tendencia en cuanto a melenas creativas y llamativas.

Lejos de oscurecerse el pelo o convertir su antigua melena platina en rubia, la celebrity ha optado por lucir un rosa entre chicle y pastel que ha enseñado en su cuenta de Twitter, asegurando que no, no se trata de una peluca. "Realmente no llevo pelucas... Es real", escribía.