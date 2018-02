Kylie Jenner da a luz a una niña y comparte un vídeo de sus 9 meses de embarazo

Kylie Jenner y Travis Scott han sido padres de su primera hija, nacida el pasado 1 de febrero. Así lo ha confirmado la pequeña del clan Kardashian a través de sus redes sociales, de las que había estado más desconectada que de costumbre durante los últimos meses.

Kylie pide disculpas a sus seguidores "por haberlos tenido desinformados" y explica que ha querido llevar su embarazo en privado: "Mi embarazo ha sido algo que no he querido exponer al resto del mundo. Sabía que necesitaba prepararme para este nuevo papel en mi vida, de la manera más positiva, sana y sin estrés posible".

Además, la joven de 20 años ha explicado que el motivo de no confirmar su embarazo en ningún momento no ha sido para ganar dinero con ello: "No tenía planificado una gran exclusiva, sabía que mi bebé iba a sentir todo el estrés y emoción, así que decidí hacerlo así por por mi hija y nuestra felicidad".

Con la llegada de su pequeña, Kylie ha compartido un precioso vídeo en su canal de Youtube titulado "A nuestra hija" que empieza con su propio nacimiento hasta el de su hija, mostrando los 9 meses de embarazo acompañada de su chico Travis Scott, sus amigos y su familia. En este mismo vídeo también aparece alguien muy especial, Chicago, el tercer hijo de Kim Kardashian y Kanye West que ha nacido por gestación subrogada.