Lady Gaga aterriza en Barcelona desafiando las bajas temperaturas

Es invierno y las temperaturas en Barcelona no superan los 17 grados pero para Lady Gaga no es ningún problema. A pesar de haber dejado de lado los atuendos imposibles con los que empezó su carrera artística, la Mother Monster sigue creando tendencia y ha llegado a España con un impresionante escote, sin importarle el frío de la ciudad.

En febrero de 2017, Lady Gaga anunciaba su gira europea y confirmaba su Joanne World Tour en Barcelona para finales de septiembre. Sin embargo, sus problemas de salud obligaron a posponer los conciertos, aunque más tarde publicaba sus nuevas fechas.

La cantante, que actuará en el Palau Sant Jordi el domingo 14 y el martes 16 de enero, ya ha llegado a España. El pasado jueves, la Mother Monster aterrizó en el aeropuerto de El Prat, donde un numeroso grupo de fans la esperaba. Asimismo, lo más comentado ha sido el look que eligió.

En las imágenes de los Little Monster que recibieron a Lady Gaga en el aeropuerto podemos ver a la artista con un traje chaqueta de color rosa. Eso sí, lo más destacado es que debajo de la americana no lleva ninguna blusa o camisa, dejando casi sus pechos al aire en una época donde las temperaturas en Barcelona no son muy altas, todo lo contrario.

Asimismo, lo que también ha llamado la atención ha sido su guardaespaldas, al que muchos ya le han lanzado piropos. Peter van der Veen, conocido por haber trabajado con Adele, ha llegado a Barcelona con Lady Gaga y parece ser que le está robando un poco de protagonismo a la cantante.

De momento no sabemos si Lady Gaga se paseará por la ciudad, como parece ser que ya han hecho algunos de sus bailarines, tal y como han compartido en las redes sociales. Pero lo que está claro es que sus conciertos en el Palau Sant Jordi volverán a ser inolvidables.

Lady Gaga con algunos fans en el aeropuerto de Barcelona 😍😍 pic.twitter.com/K1clA68pRv — Lady Gaga Spain (@LadyGagaSpain) 11 de enero de 2018