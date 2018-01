Laura Escanes responde a una mujer que critica sus “lorzas” en una foto desnuda

Laura Escanes no solo comparte un gran número de fotos en sus redes sociales sino que cada una de ellas está cuidada hasta el mínimo detalle. Hace unos días, la mujer de Risto Mejide compartía una foto en la que aparecía desnuda tumbada boca abajo en la cama sosteniendo un frasco de perfume, siendo claramente una imagen publicitaria.

Entre los muchos comentarios que recibió la publicación, una usuaria vio en el cuerpo de la joven unas "lorzas" que además se atrevió a recriminarle. Ante esta ofensa, Laura Escanes no se quedó callada y le respondió de forma muy contundente: "De verdad cielo, fíjate en otras cosas y no te obsesiones con el cuerpo de las mujeres u hombres que ves por la calle o en fotos. Cada cuerpo es un mundo. Lorzas dice. Yo digo mala educación. Y como dice @ristomejide lo mío se podría cambiar en un gimnasio (si quisiera y me viera mal de salud) lo tuyo me temo que no (aunque espero que sí, por el bien de todos)".

Viendo la imagen, la ausencia de "lorzas" en el cuerpo de Escanes es más que evidente, como rápidamente defendieron sus seguidores. Pero lo triste es, que de haber sido una chica rellenita; tampoco se hubiese merecido ese comentario tan despectivo.