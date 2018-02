Luis Fonsi y su mujer contestan a un periodista que se mete con el peso de su hija

Aunque habitualmente en el perfil de Instagram de Águeda López solo estamos acostumbrados a ver los éxitos de su marido y su feliz vida familiar, en esta ocasión la mujer de Luis Fonsi ha querido dar la cara por su hija y mostrar una faceta diferente.

Águeda López respondió a través de esta red social a las inadmisibles afirmaciones que una periodista había realizado sobre su hija Mikaela en una página web. En dicho artículo se destacaba, sin venir a cuento, la supuesta delgadez excesiva de la hija de la pareja.

Águeda compartió a través de InstaStories una captura de pantalla del artículo que tanto la había indignado y que le hizo dar el paso de responder públicamente a su autora, a quien también mencionó en el vídeo.

"No sé quién seas, no me importa en realidad", comenzó su mensaje. "Quiero decirte algo: mi hija es una niña sanísima, gracias a Dios. Lo que da muchísima tristeza es que una 'periodista' como tú necesite crear este tipo de noticias para hacer algo con su vida y su carrera", continuó una ofendida y dolida Águeda. "Y por cierto, antes de hablar de ella, aprende a escribir su nombre y su edad", añadía la mujer de Luis Fonsi.

El cantante tampoco quiso guardar silencio, y en su propia cuenta compartió una publicación de su mujer, en la que aseguraba: "Hay un lugar especial en el infierno para la gente que agrede, falta al respeto o hace daño a un niño. Para que lo tengan claro".

La solidaridad de los internautas no se hizo esperar y la española comenzó a recibir cientos de mensajes de apoyo que, por supuesto, no dudó en agradecer. "Me duermo leyendo todos sus mensajes de cariño a mi chiquita y a mi familia, y se los agradezco de corazón. ¡Gracias! Al final del día todo es enseñanza, y solo hay que quedarse con lo bueno y lo positivo de la vida. Eso es lo único que importa. Lo demás no cuenta, lo demás no sirve", agradeció Águeda a sus seguidores.

No obstante, no es la primera vez que el peso de la pequeña Mikaela es criticado sin ningún tipo de fundamento. Hace poco tiempo ocurrió lo mismo cuando la niña publicó un vídeo junto a un grupo de amigas bailando el exitazo de su padre 'Despacito'.