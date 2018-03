Marta Sánchez hace rectificar a Jordi Évole con su contundente discurso en El Hormiguero

Marta Sánchez, sobre su polémica actuación: "Me da pena que no se haya hablado un poco más de mi concierto" / antena3.com

"En este programa Jordi Évole hizo un comentario desafortunado diciendo que tú hacías el himno de España y luego pagabas los impuestos en América, en Miami", le decía Pablo Motos a Marta Sánchez, que no dudó en recoger el testigo para despacharse a gusto y dejar las cosas lo más claras posibles, asegurando que desde que empezó a trabajar en el mundo de la música, a los 19 años, tributa sus impuestos en nuestro país.

“Jordi, querido, yo que te admiro mucho, he de decirte que mi flor favorita son las peonías rosas para que me mandes un ramo por tu metedura de pata. Tributo en España desde que empecé a cantar a los 19 años. Y no solo eso. Todo lo que gano fuera lo traigo aquí y lo tributo aquí”:

“Para mí, los pensionistas son los patriotas, no Marta Sánchez haciendo la letra de un himno mientras tributa su dinero fuera de España”, decía Jordi Évole en el programa de Motos, un Évole que ayer no dudó en pedir disculpas a la cantante y “enviarle” simbólicamente –de momento no sabemos si también físicamente- un ramo de peonías.

Pero claro, el que tiene boca...

Y Marta ha aceptado y agradecido la rectificación: "Me voy a la cama aprendiendo una lección de caballerosidad"

Además, Marta Sánchez añadió que en el caso de que sea posible, quiere ceder los derechos de su versión del himno de España para que ese dinero se destine a pensionistas o colegios: “No voy a ganar un solo duro. Si se autoriza mi letra destinaré el dinero a los españoles, o a los pensionistas o a los colegios”.

La cantante quiso dejar claro en el programa el daño que se puede hacer con determinadas declaraciones o acusaciones cuando no se tienen pruebas, ya que “alguno puede que no me vea aquí en El Hormiguero aclararlo, y se queda con la copla de que soy antipatriota porque tributo fuera. Hay que tener más cuidado con las cosas que se dicen”, sentencia.

¡Amén, Marta!