El mensaje feminista de Miriam de OT en su concierto en Pamplona

"SOY MUJER Y NO PERTENEZCO A NADIE"

"Soy mujer y no pertenezco a nadie. Y cuando digo 'No' es no" estas han sido las aplaudidas palabras de Miriam durante el concierto de OT en Pamplona. Además del mensaje feminista de su canción, Hay Algo En Mí, la cantante ha dejado claro que "Que nadie nos haga callar nunca".