Los mensajes ocultos en 'End Game', el último vídeo de Taylor Swift

Cada vez que Taylor Swift lanza un videoclip, sus fans se encargan de desgranar cada detalle. No es una novedad que la cantante mande "señales" a través de sus letras, y 'End Game', su nuevo tema con Ed Sheeran para 'Reputation', no es una excepción.

Que el último disco de Taylor Swift, 'Reputation', está lleno de indirectas es un hecho. En Look What You Make Me Do, el primer single de esta nueva etapa, Swift cargaba contra Kanye West y Kim Kardashian por el 'bulliyng' público que la pareja hizo a la cantante a través de las redes sociales.

Sin embargo, 'End Game' tiene una letra diferente, en la que parece hablarnos de una nueva relación. La canción habla de dos personas de gran reputación, que han escuchado hablar el uno del otro infinitas veces. Todo a punta a que el destinatario de este tema es Joe Alwyn, el actual novio de Taylor.

Poco sabemos de su relación, ya que la cantante se ha mantenido "apartada" de la vida pública durante el último año. "El video muestra a Taylor en una escapada nocturna. Todos los lugares son lugares en los que ella ha estado con Joe. Este año ha pasado meses desapercibida en Londres y ha salido mucho más de lo que la gente se ha dado cuenta. Es bastante revelador que haya pasado tiempo en estos lugares tan habituales e inesperados [...] Quiere mostrarle a la gente no es más que es una chica normal ", recoge el Telegraph.

¿Por qué el destino final es Londres?

En el videoclip hay un detalle que confirmaría que 'End Game' habla de Joe Aldwin. Durante el vídeo, Taylor viaja por diferentes ciudades (Miami y Tokio) pero su destino final es Londres. Joe Alwyn es británico y los rumores apuntan a que se conocieron en la capital británica. En la letra Taylor canta que ella "no quiere ser otra ex".

Otros detalles del vídeo que no han pasado desapercibidos para los fans son "mensajes" relacionados con la vida personal de Taylor.

La serpiente, símbolo de su empoderamiento

Cuando Kim Kardashian la relacionó con el emoji de la serpiente, los haters de la artista inundaron sus redes sociales con comentarios con dicho emoji. Sin embargo, Taylor Swift ha sabido llevarse ese "insulto" a su terreno y convertirlo en una de sus señas de identidad. Ya lo vimos en el vídeo de Look What You Make Me Do y lo repite ahora en una escena donde la vemos con un vestido de estampado de serpiente.

Sus gatos, sus mejores amigos

Varios interautas han asegurado que en los letreros de las tiendas de Tokyo que podemos ver en el vídeo tienen escrito en realidad los nombres de los gatos de Taylor Swift: Meredith y Olivia.