Miguel Ángel Silvestre nos desea un San Valentín con una foto en la bañera

Miguel Ángel Silvestre no tiene una pareja para celebrar San Valentín, ¡por eso lo ha querido celebrar con todos sus seguidores! Con una sugerente foto dentro de la bañera bebiéndose un café, el actor se pone sus gafas de sol para mirar a través de la ventana a todas esas parejas que si lo celebran. ¡pero seguro que candidatas no le faltan!

"Yo celebro San Calentin .☕️ Viendo a las parejas celebrar san Valentín desde la ventana... por lo menos me han dado un café que si no me echo a llorar...", con esta divertida frase Miguel Ángel Silvestre ha querido alegrar el día a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram.

El actor, que se encontraba en Baqueira Beret el Día de los Enamorados, se quitó la ropa para meterse en la bañera vacía y cubrirse de "espuma" con un nórdico bien calentito, de ahí lo de "San Calentín". Además se puso sus gafas de sol para observar "de incógnito" a todos las parejas que celebraban San Valentín.