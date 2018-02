Miguel Bosé reconoce su vida de excesos: "He bebido y he fumado todo lo que he podido y el resto también"

Miguel Bosé ha sido homenajeado en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, que tiene lugar anualmente en Chile, con el premio Artista Icono. Asimismo, sus sinceras palabras con los medios de comunicación han sido las protagonistas del evento.

Tras más de cuarenta años de carrera y de éxitos, el artista confiesa haber "tenido mis momentos. Alcohol, vamos, me he bebido todo el que he podido; todo el que ha dado tiempo a beber y el mejor, el malo también. Fumar también y el resto también, todo".

Pero no todo fue positivo, Miguel Bosé también relató que en alguna época se sintió "perdido" pero que "me he encontrado en las mañanas por ese sentido de la responsabilidad que tengo y de respeto a algo que se llama la música, que me lo ha dado todo en la vida y a la que le debo absolutamente todo". Asimismo, explica que se ha levantado cada mañana, "a pesar de los pesares y he estado a la altura en cada situación que tenía que estar. Eso ya fue un tiempo pasado".

Asegura que actualmente "no hago nada porque ya lo he hecho todo". Y que todo cambio porque "desperté un día y dije: '¿Y ahora qué? ¿Cuál es el chiste? ¿Para qué me sirve todo esto?'. Fue el momento en el que nacieron además mis hijos. Creo que en ese momento dije: 'ya lo hice y ahora paso a otra cosa'".

Con estas palabras, Miguel Bosé se ha sincerado con la prensa pero también con sus fans, y ha vuelto a demostrar que es un gran artista.