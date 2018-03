El motivo por el que Jennifer Lawrence no suele tener relaciones sexuales

La actriz Jennifer Lawrence ha confesado en una entrevista para 'The Sun' que no suele mantener relaciones sexuales porque tiene "fobia a los gérmenes". Además, ha reconocido que obliga a sus parejas a realizarse pruebas para asegurarse de que no son portadores de ninguna enfermedad.

EN UNA ENTREVISTA PARA 'THE SUN'

Jennifer Lawrence se encuentra en plena promoción de su última película, 'El Gorrión Rojo', y ha sido en medio de esta vorágine de entrevistas donde la actriz ha desvelado un aspecto de su vida personal que hasta ahora no conocíamos.

En una conversación para el diario 'The Sun', ha confesado que no suele mantener relaciones sexuales por temor a contraer posibles infecciones: "No suelo mantener relaciones sexuales porque tengo fobia a los gérmenes", revela. De hecho, Lawrence explica que su fobia a los gérmenes es tal que un simple apretón de manos se convierte un auténtico problema para ella.

Además, la actriz ha revelado que obliga a sus parejas a realizarse pruebas para asegurarse de que no tienen ninguna enfermedad: "Hablo mucho, lo sé, pero si repaso mi pasado sexual, solo he intimado con novios serios. Y siempre después de que se hayan hecho un examen para demostrarme que no portan ninguna enfermedad de transmisión sexual. Es muy peligroso", explica.