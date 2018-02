¿Qué se traen entre manos David Bustamante, Pablo López y Antonio Orozco?

La Super Bowl es un gran escaparate donde los ojos de medio mundo están atentos a lo que allí ocurre, por eso los anuncios valen su peso en oro y todos quieren aprovechar ese gran pantallazo para hacer caja. Justin Timberlake sabía que toda la atención estaría puesta en él, así que no dudó en compartir varias fotografías mientras se preparaba para la actuación en las que pudimos ver su look y unas zapatillas de deporte, que no pasaron desapercibidas. ¡Hasta el punto de llegar a agotarse en solo cinco minutos! En cuanto al cantante salió al escenario con ellas, ¡las tarjetas de crédito echaban humo! Y suponemos que la cuenta bancaria de Justin, también lo agradeció.

