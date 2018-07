Nicki Minaj comparte un divertidísimo vídeo -lleno de aceite- mientras intentan ponerle la cola de sirena

En el vídeo de 'Bed' , el último tema de Nicki Minaj junto a Ariana Grande , podemos ver a la rapera vestida cual sirena de los mares luciendo una espectacular cola... ¡que no se lo puso fácil a la cantante!

Tras triunfar con Bang Bang, Ariana Grande y Nicki Minaj han vuelto ha fusionar su estilo y talento en dos nuevos singles, The Light Is Coming y Bed.

Y claro... Tan divas son estas dos artistas que las expectativas para ambos videoclips eran muy altas. En el clip de The Light is Coming (tema incluido en el nuevo disco de Ariana), las vemos bailar en la oscuridad de un bosque que parece mágico y encantado. Por el contrario, en el vídeo de Bed (del nuevo disco de la rapera), las cantantes se mueven por la playa con la gracia y el estilo de quien está de vacaciones y no tiene otra cosa que hacer que tomar el sol, ligar en el chiringuito y darse relajantes de baños en la orilla.

Mientras Ariana luce en el vídeo de 'Bed' un look sexy pero natural, Nicki Minaj puso toda la carne en el asador arriesgándose con un espectacular (y estrecho) vestido de sirena. Sí, decimos estrecho porque el equipo de rodaje del videoclip tuvo que untar a la cantante en aceite para que ésta pudiera colocarse la llamativa cola de sirena... ¡Con escamas incluidas!

La propia Nicki Minaj ha publicado un divertido y breve making of en el que podemos ver cómo fue el proceso de vestuario. Si es que esta Nicki... ¡Antes muerta que sencilla!.