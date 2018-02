El niño que no sabía qué hacer con Justin Timberlake, le quita protagonismo en la Super Bowl

A pesar de que Justin Timberlake ofreció un gran espectáculo en el intermedio de la Super Bowl, la falta de sorpresas hizo que algunos usuarios encontraran la actuación algo aburrida, tal como comentaron en las redes sociales.

Pero eso cambió cuando el artista se metió entre el público para cantar Can't Stop The Feeling como si fuese una gran fiesta. Fiesta en el que el pequeño Ryan McKenna, que así se llama nuestro protagonista, no debía conocer a nadie por sus primeros segundos de confusión.

El momento en el que el adolescente de 13 años miraba hacia los lados mientras Justin saltaba a su lado y cuando se puso a mirar el móvil, ha generado todo tipo de memes de lo más divertidos.

Ryan ha hablado posteriormente de lo sucedido y, como era de esperar, realmente lo que le pasó es que estaba petrificado al tener al artista tan cerca y tenía que hacer algo para inmortalizarlo: "Pensé para mis adentros 'Nunca volveré a tener esta oportunidad en toda mi vida'. Simplemente fui por ella".

Pero eso no quita que no podamos dejar de reír con todas las interpretaciones de la escena en las redes sociales: