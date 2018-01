La novia de Alex Pall, cantante de Chainsmokers, lo pilla siéndole infiel y comparte las imagenes

Alex Pall , cantante de The Chainsmokers , y Tori Woodward llevaban 4 años de relación aparentemente perfecta. Pero la joven ha descubierto a través de un vídeo de una cámara de seguridad cómo su chico le engañaba con otra mujer. Vídeo que no ha dudado en compartir en Instagram para dejarlo en evidencia.

The Chainsmokers están disfrutando de un gran éxito profesional. Desde el pasado verano su tema Something Just Like This junto a Coldplay no ha dejado de sonar y ahora el dúo de DJs acaban de lanzar su nuevo single Sick Boy.

Pero en el ámbito personal Alex Pall no ha tenido un buen inicio de año, aunque se lo ha buscado él solito. La relación con su chica Tori Woodward, con quién llevaba más de 4 años, parece que no era tan perfecta como ellos mismos compartían en sus redes sociales y ha sido precisamente en Instagram donde Tori ha querido "desenmascarar" al cantante.

Un vídeo publicado en Instagram Stories mostraba como Pall estaba besándose apasionadamente con otra chica, escena capturada por una cámara de seguridad. Alguien hizo llegar este vídeo a la, hasta entonces, novia de Alex que no ha dudado en compartirlos para dejar claro que nada es lo que parece.

"Te miran a los ojos y te dicen que te quieren. Luego te destruyen sin pensarlo dos veces", escribía la joven sobre el vídeo del engaño. En el siguiente stories continuaba explicando que después de varias horas pidiéndole que fuese sincero con ella, acabó confirmándole que no era la primera vez que le era infiel, y que siendo famoso tiene "otras reglas para la decencia".

Y añadió que no le ha pedido disculpas todavía pero sí le pidió que no lo hiciese público para no dañar su carrera, petición que evidentemente Tori no le ha concedido.