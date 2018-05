La novia de Maluma confiesa qué es lo que más le gusta hacerle cuando están solos

Natalia Barulich no ha dado muchos detalles de su vida sentimental desde que se conoció su relación con Maluma . Sin embargo, parece que todo va viento en popa porque la joven cada vez se muestra más sincera y abierta con la prensa.

Natalia Barulich es mucho más que solo la novia de Maluma. La joven es DJ y forma dúo con una compañera, con la que acude a pinchar a multitud de discotecas. "Paris Hilton es una inspiración para mi", contó en una entrevista con el programa de Telemundo 'Al Rojo Vivo'.

Sin embargo, la joven no solo habló de su carrera musical durante la entrevista. Como era de esperar, le preguntaron sobre su relación con Maluma, uno de los artistas con más éxito del último año. "Me motiva, me excita, estar enamorada pone los sentimientos en otro nivel. Es hermoso escribir música sobre experiencias vividas. Lo amo", cuenta.

Eso sí, para la pareja no debe ser fácil vivir tanto tiempo separados. La distancia es difícil de llevar, pero parece que no lo suficiente como para ser un problema. "Cuando realmente quieres estar con una persona haces que funcione. Voy a visitarlo o él viene a Los Ángeles, nos damos tiempo para todo", explica.

¿Y qué es lo que más le gusta hacer a Natalia cuando están juntos? "¿Qué te puedo decir? La verdad es que una de las cosas que más amo es besarlo", confiesa entre risas.