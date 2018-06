La pasión de los hinchas, protagonista del vídeo de 'Live It Up', el himno para el Mundial de Nicky Jam y Will Smith

ESTRENO MUNDIAL RUSIA 2018

Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi han contado con la ayuda de Diplo para producir 'Live It Up', uno de los temas que sonarán durante este Mundial de Rusia. ¿Todavía no has visto el enérgico videoclip? Banderas, hinchas y mucho fútbol son los protagonistas.