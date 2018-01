Pau Donés sobre el cáncer que padece: "Es como un catarro mal curado"

Durante una rueda de prensa en Quito, la capital ecuatoriana, el cantante Pau Donés ha asegurado que anímicamente se encuentra bien: "El cáncer en mi vida está siendo como una anécdota más, algo poco importante". El motivo de esta visita a Ecuador no es otro que ofrecer un concierto junto a Manuel Medrano en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 20 años de la banda.

El artista ha recordado los buenos y malos momentos que vivió durante la enfermedad, asegurando que algunos días se levantaba pensando que estaba muriendo y otros que vivió momentos de "tremenda clarividencia".

"No tengo tumores, los marcadores tumorales también están a cero, que eso en cáncer quiere decir que, aunque tenemos la enfermedad, porque el cáncer es algo que no se cura, la enfermedad está dormida", afirma el líder de Jarabe de Palo.

Con total naturalidad, ha afirmado que las personas se pueden morir de muchas cosas y una de ellas es el cáncer. No obstante, ha asegurado que él se lo ha tomado como un reto y no como una lucha porque no le gusta luchar ni pelear con nada. "Desde que naces te empiezas a morir. Es una frase un poco dura pero es así", declaraba.

El artista también confesó que durante los años que estuvo alejado de los escenarios debido a su enfermedad, se sintió mucho más creativo y escribió 'Humo', una canción dedicada a la vida.

Pau Donés señaló a su madre como "responsable" de que él sea músico y de que haya elegido este estilo musical, ya que segura que ella lograba con la música que se concentrase para combatir así su hiperactividad.

El suicidio de su madre fue un golpe fuertísimo que lo obligó a madurar con 16 años y a asumir responsabilidades que antes no tenía: "De la noche a la mañana, pasé de ser un adolescente idiota con 16 años, que me pensaba que me iba a comer el mundo, que sabía todo, que mis padres no sabían nada... De golpe tuve que hacer de madre y padre de mis hermanos y afrontar la vida con una responsabilidad que nunca había tenido y eso me hizo muy fuerte".

"El cáncer ha sido, más que otra cosa, un catarro mal curado al lado de lo que significa perder una madre en esas circunstancias", afirmó Donés.