Paula Echevarría denuncia con un vídeo cómo el acoso mediático afecta también a su hija Daniella

Hace solo un par de días, la actriz Paula Echevarría confirmaba su divorcio del cantante David Bustamante , y esta noticia no ha hecho más que avivar el fuego mediático y, por consiguiente, la presión sobre la pareja y por extensión, sobre la hija de ambos. Daniella, de tan solo 9 años.

Justamente ha sido este exceso de presión y el acoso de los medios de comunicación, lo que ha llevado a la actriz a hacer un llamamiento para preservar la intimidad de su hija. Sin ir más lejos, Paula fue a urgencias junto a Daniella y sus padres, pero al salir se topó con los paparazzis que esperan para fotografiar a la familia.

La actriz grabó con su teléfono móvil la escena que se encontró para denunciarlo en sus redes sociales, pidiendo respeto para ella pero, sobre todo, para la hija del matrimonio, que ha de vivir ese circo de flashes y micrófonos cada vez que sale a la calle con sus padres. Una denuncia que ha recibido el apoyo de otras compañeras como Marta Hazas o la presentadora Sara Carbonero.

"Esto es lo que tiene que vivir mi hija, una niña de 9 años, cuando va al médico... Y cuando va al colegio.. Y cuando va al parque.. Y donde quiera que vaya acompañada por sus padres.. Sí, sus padres son personas "publicas".. Sí, sé que es vuestro trabajo.. Pero dónde queda el sentido común? Creéis que es lícito? Porque yo creo que no lo es.. Esto es un reflejo de mi día a día y yo, como persona adulta lo gestiono como puedo y me lo como con patatas y me reservo lo que opino.. Pero ella?.. Por Qué?... Para Qué? #LeyDeProteccionDelMenor #PezqueñinesNoGracias”, ponía en su publicación.