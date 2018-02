Paulina Rubio corta por lo sano y nos enseña su nuevo look

El pasado fin de semana ha terminado con las redes sociales repletas de disfraces y celebraciones de Carnaval de todo tipo. Los famosos no iban a ser menos y no ha faltado ninguno en sumarse a una de las fiestas más divertidas del invierno. Ares Teixidó ha sido una de ellas aunque no nos ha mostrado su disfraz precisamente, ¡si no más bien todo lo contrario!