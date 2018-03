Si pensabas que Dua Lipa era la más 'cool', es porque no habías visto a sus padres

Dua Lipa ha sido una de las grandes triunfadoras de los Brit Awards de este año, donde ha sido galardonada con el premio a la Mejor Artista Británica. Y la verdad es que este premio le sirve como reconocimiento a un año de trabajo, esfuerzo y éxitos.

La cantante, de origen albano-kosovar, ha conseguido escalar en la industria musical hasta posicionarse como una de las artistas más escuchadas a nivel mundial. Este ascenso llama mucho la atención ya que lo ha conseguido en apenas un par de años. Comenzó con temas como 'Hotter than Hell' y 'Be The One', para luego petarlo con 'New Rules' y 'Scared to Be Lonely' junto a Martin Garrix.

Así, que Dua Lipa se convirtiera en el icono millenial (y un poco feminista) era algo que se podía esperar viendo con quién se ha criado. Sus padres han sido una gran fuente de inspiración y un apoyo incondicional sin el que no podría haber llegado hasta donde lo ha hecho.

"Mis influencias abarcan un abanico muy amplio, y van desde los temas que escuchaba mi padre a los artistas pop que he escuchado posteriormente. Cuando me mudé a Kosovo con 11 años, escuché mucho hip hop, así que es una mezcla de todos esos géneros. Hay muchas canciones y no puedo esperar para enseñároslas", explicó la artista en una entrevista con Juanma Romero, de ¿Me Pones?.

Solo con echar un vistazo a las cuentas de Instagram de los padres de Dua Lipa, Dukagjin Lipa y Anesa, para comprobar que el estilo y el rollazo son cosas de familia. La pareja tuvo que trasladarse desde Kosovo a Reino Unido a principios de los 90 tras los sucesos de Sarajevo durante la guerra de Bosnia. Su hija nacería en Londres en el año 1995... ¡y ahora es una estrella!.