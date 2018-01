El precioso mensaje de Mónica Naranjo a Josep Lobató cuando visitó Operación Triunfo

Amaia Romero ha conseguido en solo 24 horas que su actuación en la gala 9 de Operación Triunfo acumule más de un millón de reproducciones. La pamplonesa interpretó ‘Shake It Out’, un tema de Florence and The Machine que puso en pie al jurado. Amaia lució un elegante vestido que puede ser tuyo por solo 66 euros.