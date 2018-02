Los preocupantes vídeos de Carlos 'El Yoyas' en uno de sus peores momentos

Hace unas semanas, numerosos medios digitales se hacían eco de que Carlos Navarro, 'El Yoyas', había sido detenido. Su mujer, Fayna Bethencourt, había denunciado al ex concursante de Gran Hermano alegando supuestos malos tratos.

La pareja, que se conoció en el reality de Telecinco, tiene dos hijos en común. Tras varios altercados y discusiones cuando vivían en la casa de Guadalix de la Sierra, en 2001, la organización del concurso decidía expulsar a Carlos por un comportamiento violento e inapropiado. Con él abandonó el reality Fayna, con la que ha mantenido una relación sentimental hasta 2017.

Tras conocerse que 'El Yoyas' había sido detenido, la propia Fayna aclaraba que hacía meses que la pareja tenía vidas separadas y que ella había retomado su vida sentimental con otra persona, algo a lo que Carlos no reaccionó bien y por eso terminó detenido.

Pues bien, el polémico ex concursante ha publicado una serie de desconcertantes vídeos en su cuenta de Facebook, donde narra lo que parecen sus sentimientos: "En la soledad de mi habitación había un ganador discutiendo con un perdedor. El problema es que sólo estaba yo. No sabía si hacerle caso a mi cabeza o escuchar a mi corazón, si tirarme a la vecina o tirarme por el balcón".

En otros vídeos, donde solo podemos escuchar su voz en off sobre un paisaje, Carlos Navarro se dirige a su ex pareja: "No me creo que tú seas esa. No puedo entender que seas ella. Y al abrir los ojos decoraré el cielo esperando que vuelvas de nuevo a ti y que no me trates como a un personaje de uno de esos libros que te gusta escribir".