El problema de salud de Laura Escanes para el que no encuentran solución

Laura Escanes se vio obligada a suspender una firma de libros en Valencia por problemas de salud: "Lamentándolo mucho (estoy llorando de la rabia y dolor) por un tema de salud y médicos no puedo asistir a la firma de mañana en Valencia. La firma queda pospuesta hasta nueva fecha. Cuando lo sepa os aviso, pero será pronto!!! Tengo muchas ganas de veros y achucharos. Os quiero mucho".

Debido a esto, muchos de sus seguidores estaban muy preocupados por la salud de la infuencer, así que Escanes ha querido tranquilizarlos explicando lo que le ocurre. Desde hace un tiempo sufre una dolencia provocada por unas llagas en la boca: "Ya estoy muuuuuuucho mejor. Para los que me preguntáis... me salieron unas cuentas aftas por toda la boca y no podía ni comer ni beber agua".

Los médicos todavía no han conseguido encontrar una solución a este problema y que hace que Laura tenga que cancelar algunos de sus compromisos laborales: "Cada mes me salen aftas enormes y es un dolor insoportable... ningún medicamento me ayuda ni me sirve".

Finalmente, en sus stories la mujer de Risto Mejide explicaba que se ha hecho una analítica de sangre para ver si pueden encontrarle una cura a su problema.