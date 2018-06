La publicación de Dani Martín con la que te vas a sentir muy mayor

Qué tiempos aquellos. Toda una generación dedicada a 'El canto del Loco', uno de los grupos juveniles que más entradas y discos ha vendido en España. Miles de jóvenes vivían pegados a la radio esperando que sonase 'Puede Ser', 'Zapatillas' o 'Volverá'. Porque antes no había Youtube, ni Spotify. Había CDs, y a los que no tenían dinero para comprarlos no les quedaba más remedio que escuchar la radio.

Han pasado 18 años desde el lanzamiento del primer disco de 'El Canto del Loco' y Dani Martín lo ha querido recordar en sus redes sociales. El 22 de junio del año 2000 se ponía a la venta 'El Canto del Loco', primer disco de la banda homónima y el cantante ha publicado un vídeo recordando esa etapa.

Y como 18 años en la música no se cumplen todos los días, el cantante celebra este logro con un nuevo tema titulado 'DIECIOCHO'. "Hace dieciocho años salía mi primer disco, el de la banda que me inventé en el cuarto de estar de casa de mis padres!!! Vamos a por más ilusiones", escribía junto al vídeo en Instagram.

Para muchos fans, desde la separación del grupo en el año 2010.... 'Nada volverá a ser como antes'.