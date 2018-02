La red busca a Nicki Minaj después de dos meses sin verla y concluyen que se habría quedado calva

Nicky Minaj es una de esas celebrities que no puede vivir sin las redes sociales. O al menos, lo era. La cantante acostumbraba a publicar imágenes cada día y a tener a sus seguidores informados de lo que hacía o dejaba de hacer. Sus conciertos, sus viajes, sus fiestas...

Sin embargo, hace ya dos meses que la cantante no publica nada y sus seguidores han empezado a preocuparse. Su último post es del 30 de diciembre del pasado año. En pleno siglo XXI, desaparecer de las redes sociales es síntoma de que algo pasa. Y claro, los internautas no han dejado de hacer especulaciones sobre el motivo de este repentino aislamiento de la artista.

A raíz de todo esto, varios grupos de fans han puesto en marcha auténticas campañas virales bajo el hastag #FindingNicki para conseguir ubicar a la rapera, pero ninguna ha dado sus frutos.

Varios medios estadounidenses se han hecho echo de esta extraña desaparición y algunas fuentes apuntan a que la razón de este misterio es que Nicki Minaj habría sufrido un accidente doméstico tras el que se habría quedado calva.

"Cuando la vi se me cayó la boca. Está tan calva como Amber Rose (la ex de Kanye West). Creo que Nicki se está acostumbrando a su nuevo look antes de mostrárselo al mundo", habría explicado una supuesta fuente cercana. Aun así, no es ningún secreto que todas las celebrities llevan peluca: Beyoncé, Kim Kardashian, Rihanna...

Sin embargo, otros medios, como TMZ, han decidido no dar pábulo de estas habladurías y apuntan a que la cantante ha optado por copiar la estrategia de Taylor Swift ante la inminente publicación de un nuevo álbum: desaparecer de las redes, generar expectación, lanzar los nuevos temas... y llevártelo calentito. ¿Cuál será en realidad el verdadero motivo de la ausencia de Nicki Minaj? A lo mejor está embarazada, comoKylie Jenner....

La última publicación de Nicki Minaj en Instagram: