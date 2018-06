La red se vuelve loca con una chica que es igual que Demi Lovato y Ariana Grande, ¡a la vez!

Samantha Rodríguez, una joven de 18 años de Houston, publicó una imagen suya en la fiesta del Orgullo de su ciudad. Con un bikini con la bandera LGBTQ+ y uno shorts blancos, la chica ha revolucionado Twitter por su enorme parecido con Ariana Grande y Demi Lovato. ¡A la vez!

"Es exactamente como si Ariana Grande y Demi Lovato hubiesen tenido una hija", "No tears left to be Sober - Demi Grande" o "No es justo que te parezcas a las dos personas más guapas del planeta", son algunos de los miles de mensajes que pueden leerse en la publicación.

Tras este revuelo, Samantha ha concedido una entrevista a Teen Vogue hablando de su parecido. "Lo de Ariana Grande ya me lo habían dicho otras veces pero lo de Demi es raro, debe ser por la barbilla" y añade "Personalmente no me veo parecido con ninguna de las dos por eso toda esta atención me ha parecido salvaje".

Por otro lado, Samantha reconoce ser una gran fan de ambas artistas.