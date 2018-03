Rihanna contesta a la encuesta de Snapchat: ¿Prefieres abofetear a Rihanna o golpear a Chris Brown?

Todavía no podemos entender cuál era el fin de uno de los anuncios de Snapchat de esta semana, porque desde luego que hacer reír no ha sido el resultado.

El pop-up mostraba una encuesta interactiva en el que a la pregunta "¿Qué harías?" daba las opciones "abofetear a Rihanna" o "golpear a Chris Brown". Rápidamente muchos usuarios de la aplicación compartían una captura del anuncio sin dar crédito a lo que estaban viendo.

Hay que recordar que en 2009 Rihanna fue víctima de malos tratos por parte de Chris Brown y obviamente no ha tardado en responder a la empresa con un contundente y aplaudido mensaje: "Estoy intentando descubrir cuál era el motivo de este desastre. Me gustaría llamarlo ignorancia, pero sé que no sois tan tontos. Os habéis gastado dinero en animar algo que, intencionadamente, puede hacer a las víctimas avergonzarse por la violencia doméstica que han sufrido, y habéis hecho una broma sobre ello. Esto no tiene nada que ver con mis sentimientos personales, que ya ni me quedan. Pero todas las mujeres, niños y hombres que han sido víctimas de violencia doméstica en el pasado y sobre todo los que todavía no han salido de ella… ¡Nos habéis decepcionado! Se os tendría que caer la cara de vergüenza".

Seguidamente Rihanna ha iniciado un boicot a Snapchat con un juego de palabras entre "app" y "apology" pidiendo a los usuarios que borren la aplicación. Snapchat por su parte ha lamentado lo sucedido en unas declaraciones para la CNN: "Este anuncio es repugnante y nunca debería haber aparecido en nuestra app. Lo sentimos mucho por haber cometido el terrible error de que se colara en nuestro proceso de revisión".