Robbie Williams explica su noche de setas alucinógenas en casa de Bono de U2

Robbie Williams ya no es el que era, al menos en cuanto a hábitos “poco saludables” de vida se refiere, después de varios sustos con su salud y algún que otro disgusto familiar. Eso sí, el cantante tiene un sinfín de alocadas experiencias de su época más loca. La última que ha contado, es una surrealista experiencia que implica setas alucinógenas y una fiesta en casa de Bono , el líder de U2 .

En una entrevista en una radio británica, Robbie Williams recordó un día en que fue invitado a una fiesta en casa de Bono, y cómo para "prepararse", se las "arregló" para conseguir algunas setas alucinógenas para antes de ir. Cuando llegó a casa del líder de U2, todo parecía "ir bien".

"Estaba por allí mirando la casa de Bono y de repente quedé paralizado por la pintura más preciosa que jamás hubiera visto", comenta Robbie Williams, que añade que de pronto Bono "apareció mágicamente" a su lado. Entonces, Robbie le dijo que se trataba de 'la pintura más preciosa que jamás hubiera visto', a lo que Bono le respondió: "Robbie, eso es una ventana".

"No iba a discutir con él. No iba a decirle que estaba equivocado. Creo que hubo un breve silencio y después nos desviamos", sentencia Robbie Williams. ¡Menudo momentazo! Me imagino la cara la Bono mirando a Robbie sin saber si reír o llamar a seguridad. Menos mal que el cantante de ‘Feel’ ya está reformado...