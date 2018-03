Robbie Williams: "Tengo una enfermedad que está en mi cabeza y quiere matarme"

EN UNA ENTREVISTA PARA THE SUN

En anteriores ocasiones Robbie Williams ya había dado algunas pistas sobre la difícil situación que esta atravesando; en noviembre, en una entrevista para The Sunday Times Magazine el cantante afirmó: “Este trabajo es muy malo para mi salud. Va a matarme. A no ser que lo vea de un modo diferente”. En su libro Reveal también confiesa que en numerosas ocasiones la presión de la fama le supera, y el pasado mes de septiembre era el propio cantante el que contaba una desagradable experiencia que lo llevó a ingresar en la UCI: "Mi brazo izquierdo se entumeció y no dejaba de babear por un lado de boca. Tenía dolor de cabeza y también tenía problemas para respirar".

Sin embargo, ha sido en una entrevista concedida al periódico The Sun, donde ha decidido sincerarse y hablar abiertamente sobre sus problemas de salud mental: “Tengo una enfermedad que quiere matarme y está en mi cabeza, así que tengo que protegerme de eso”. El artista explica que “afortunada y desafortunadamente, si me limito a mis propios recursos, me inclino a sabotearlo todo”.

Robbie Williams ha confesado abiertamente y sin tapujos qué es exactamente lo ocurre en su mente: “a veces le abruma y a veces es una herramienta que necesito para subir al escenario. A veces vivo feliz y es maravilloso. Pero la mayoría de las veces soy humano, tengo una experiencia humana, trato de lidiar con las pruebas y tribulaciones de lo que sucede en mi cabeza”.

En dicha entrevista, a la estrella británica también le han preguntado si la muerte de su amigo George Michael le hizo replantearse su propia vida; y, sin dudarlo ni un momento, respondió: “Ha sido una montaña rusa muy similar. Y echo de menos a George, desearía que estuviera aquí. 2016 fue un año terrible en el que desaparecieron héroes de todos. Te das cuenta de que no eres inmortal”. “Te das cuenta de que, incluso si tienes todo lo que yo tengo, no eres invencible. Así que de ahora en adelante me cuidaré mucho más”, afirma Robbie Williams.