¿Quieres recuperar tu figura? Mantente en forma con la rutina de ejercicios de la entrenadora de Beyoncé

PUEDES HACERLO EN CASA

¿Tienes algún propósito para este 2018? ¿Has comido por encima de tus posibilidades estas fiestas y necesitas recuperarte? Si te has propuesto mil y una veces apuntarte al gimnasio pero no has conseguido ir más de tres días seguidos, tenemos la solución. Angela Manuel-Davis, la entrenadora de famosos como Beyoncé, ha presentado unos ejercicios muy fáciles que puedes hacer en casa para mantenerte en forma.