Salvador Sobral confiesa que consume cocaína para tener energía durante la gira

Salvador Sobral, en 'El Hormiguero 3.0': "La fama no la veo como un objetivo, sino como una consecuencia" / Salvador Sobral, en 'El Hormiguero 3.0': "La fama no la veo como un objetivo, sino como una consecuencia"

Tras ganar el Festival de Eurovision 2017, Salvador Sobral se tomó un descanso por problemas de salud. Después del trasplante de corazón, el cantante reapareció en Lisboa, en Eurovisión 2018.

Salvador Sobral ha retomado su carrera artística y ha visitado El Hormiguero, donde ha hablado de Eurovisión, que le ayudó a darse a conocer en toda Europa, aunque no fue fácil que la fama le llegara de la noche al día. El cantante opina que el festival es un show televisivo, que en realidad la música no es importante, y a él no le gusta Netta, la ganadora de este año.

play

play

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de la entrevista de Pablo Motos a Salvador Sobral ha sido la sinceridad del artista. Además de hablar de su trasplante de corazón, el portugués ha confesado que aguanta el ritmo de su gira gracias a la cocaína, que le aporta energía y vitalidad.