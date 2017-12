Selena Gomez y su madre se dejan de seguir en Instagram, ¿por culpa de Justin Bieber?

Que Selena Gomez y Justin Bieber estén juntos de nuevo es una de esas cosas que nadie se imaginaba nunca que pasaría. Ambos mantuvieron una relación entre 2011 y 2014, la cual terminó con Selena "muy tocada". Las infidelidades de Justin se airearon en la prensa y la cantante tuvo que invertir mucho tiempo en recuperarse.

Aunque las imágenes de Selena y Justin paseando muy alegremente en bicicleta ya nos hacían presagiar esta reconciliación, no nos lo creímos hasta que se filtró el beso. Los fans estaban felices por la vuelta de #Jelena, pero la madre de Gomez no.

Según informa la revista People, Mandy Teefey, la madre de la cantante, tuvo que acudir este martes al hospital con un cuadro de nervios y ansiedad al parecer provocado por una pelea con su hija por su reconciliación con Justin. Selena le habría confirmado a su madre que la relación va por buen camino y que ambos están asistiendo a terapia de pareja.

"Ha sido un momento estresante para Mandy y ella misma tomó la decisión de ir al hospital y asegurarse de que todo estaba bien, pero esto no fue solo por Justin. Es cierto que su familia no le aprueba, pero esto no fue más que una pelea sobre él", dice una fuente cercana a la cantante a People.

Ahora, que madre e hija se hayan dejado de seguir en Instagram puede suponer que la relación entre ambas esté más fría y tensa que nunca. Otro de los motivos que apuntan los fans sobre este 'unfollow' sería una reciente publicación de Mandy Teefy donde homenajeaba a Scarlett, una hija que perdió en un aborto natural hace algunos años. En la publicación también menciona a Selena, pero puede que ésta no haya recibido con buenos ojos el mensaje.

"Gracias a todos los que habéis honrado a nuestra Scarlett ayer. El 17 de diciembre nunca será lo mismo, pero decidimos celebrarlo escribiendo cartas en globos rojos y soltándolos al viento. El amor de una madre a sus hijos es bastante fuerte. En orden de mis chicas, Selena, Scarlett y Gracie. La familia es lo más importante, con sangre o no, porque mi familia de #Por13razones me hizo sonreír y sentirme amada. Fans, quiero que sepáis que sois mi familia ¡sois los únicos que lo recordaron!", escribió Teefey en su cuenta de Instagram el pasado lunes.