Selena Gomez se queda en blanco con la letra de sus duetos con Demi Lovato y Zedd

El presentador Nick Grimshaw, de la BBC Radio 1, tiene en su programa de radio una sección donde ponen a prueba a sus invitados para saber si recuerdan las letras de sus temas y colaboraciones más antiguas. Demi Lovato ya se enfrentó hace unos meses al 'Remember the Lyrics' y ahora le ha tocado a Selena Gomez.

"He estado cantando desde que tenía siete años y siento que son mis historias, así que creo que (las letras) están incrustadas en mi mente", desafiaba Gomez, que parecía confiada.

Sin embargo, cuando comenzó a sonar 'I Want You to Know', la colaboración que Selena hizo con Zedd en el año 2015, su expresión cambió. Comenzó a dudar cómo seguía la letra y finalmente tuvo que rendirse.

Luego llegó el turno de 'One and the same', un tema a dúo con Demi Lovato del año 2009. "Estás bromenado", aseguró ella. "Por favor dime que jugaste a esto con Demi. Esta fue una canción que Demi y yo hicimos cuando estábamos rodando una película, yo tenía 15 años así que.. ¡eso fue hace 10 años, Nick!", se defendía Gomez.

La canción que sí acertó (y en la que no dudó nada) fue su duó de 2002 con Barney. De hecho, admitió que ella y Lovato estaban enamoradas del tipo del traje de dinosaurio púrpura. ¡Qué fuerte!