Shakira no se operará por miedo a perder su peculiar voz

Shakira con el famoso 'Doug the pug' / Instagram

Shakira ha descartado operarse las cuerdas vocales y ha optado por un tratamiento a base de corticoides y reposo, según han informado fuentes próximas a la cantante. La decisión vendría tomada por los riesgos de la intervención, que podría provocar que la cantante perdiese esa voz tal peculiar que la caracteriza. Adele y Sam Smith son algunos de los artistas que se han sometido a ella para solucionar problemas similares.

El pasado mes de noviembre la colombiana se veía obligada a cancelar el estreno de su gira El Dorado World Tour, para la que llevaba meses ensayando. Hace años que no vemos a Shakira subida a un gran escenario. "Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, confesaba la cantante.

A través de un comunicado en las redes sociales, la cantante aseguraba que "duele mucho no poder cantar este mes, por aquellos que han hecho hasta lo imposible para conseguir entradas y acompañarme en los diferentes países de Europa".

La cantante se puso en manos de profesionales para intentar solventar estos problemas de salud. Viajó a Boston para que el laringólogo Steven M.Zeitels le diera una solución, que fue la de operarse las cuerdas vocales. Sin embargo, Shakira ha descartado esta opción y optará por un tratamiento con corticoides y un foniatra que la ayudará a recuperar su característico tono de voz.

Si todo evoluciona según lo previsto, Shakira se subirá de nuevo a los escenarios el próximo 5 de junio en Colonia (Alemania).