Soraya Arnelas pide perdón por su impulsivo mensaje tras la muerte de Gabriel

Soraya Arnelas fue una de las muchas personas que expresaron públicamente su dolor y rabia al conocerse que se había encontrado el cadáver de Gabriel Cruz en el maletero del coche de Ana Julia Quezada , pareja actual del padre del pequeño. Horas más tarde, la cantante se disculpó por su mensaje , aunque no lo ha eliminado y explica que, como madre, "le había salido del alma".

La muerte de Gabriel Cruz, el pequeño desaparecido el pasado 27 de febrero en Las Hortichuelas (Málaga), ha conmocionado a todo el país. Tanto personas anónimas como famosos han querido expresar su dolor e indignación al conocerse que la única detenida por la muerte del niño es Ana Julia Quezada, pareja del padre del niño y que fue sorprendida por la policía cuando trasladaba el cadáver del pequeño.

Al igual que en su momento las redes sociales se inundaron de mensajes de "pescaditos" y mensajes de solidaridad con la familia de Gabriel durante su búsqueda, la confirmación de su muerte ha generado una oleada de mensajes de tristeza y también de odio hacia Ana Julia.

Kiko Rivera fue una de las personas que decidió publicar la cara de la mujer: "Que todo el mundo vea la cara de esta asesina! Que toda la justicia recaiga sobre ti malnacida!".

Soraya Arnelas, también descargó su rabia contra Ana Julia, con un contundente mensaje en Twitter:

Mensaje que lleva más de 3.000 retuits y supera los 9.000 'me gusta'. Aún así, Soraya ha querido disculparse por ese mensaje de odio, que aunque no lo ha borrado ha explicado el por qué de su reacción: "Siento haber sido tan impulsiva, pero como madre me ha salido del alma. Pido perdón al que se haya sentido ofendido por mis palabras. La policía y la guardia harán su trabajo como vienen haciendo y el caso se resolverá, aunque la pena será eterna #gabriel"