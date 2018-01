Tamara Gorro se desnuda en Instagram para celebrar el millón de seguidores

"Lo que vale no es la cantidad, sino la calidad. La muestra de ello, es el millón de personas que nos hemos juntando en este perfil. Sí, yo hice la cuenta pero no es mía solo, es de todos los que la formamos. Porque gracias a este maravilloso grupo compartimos momentos, debatimos y nos conocemos.", con estas frases Tamara Gorro quería dar las gracias al millón de personas que le siguen en su cuenta de Instagram, y lo ha celebrado posando desnuda en una divertida foto con un enorme corazón pintado en la espalda donde se lee la impresionante cifra.

Aunque Tamara recalca que no son seguidores, sino que entre todos han formado una comunidad. O mejor dicho, una "familia virtual" como siempre llama a las personas que siguen su día a día: "Por eso siempre diré que NO son seguidores sino MI FAMILIA VIRTUAL. ¡YA SOMOS UN MILLÓN! Gracias por estar, gracias por no faltar, gracias por todo y más ¡OS ADORO!"

Esta buena noticia llega después de otra mejor. Ya que la madrileña dio a luz hace menos de un mes al pequeño Antonio, fruto de su relación Ezequiel Garay, y hermanito de Shaila, nacida en 2014 mediante gestación subrogada.